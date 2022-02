Este jueves 3 de febrero, tal y como estaba previsto, se llevó a cabo en la sede de la Liga de Fútbol de Pergamino, la Asamblea General Ordinaria, donde entre otras cuestiones, se presentó la memoria y balance del pasado año 2021.

Antes del comienzo de la asamblea se realizó un minuto de silencio en homenaje a Carlos Raúl Grondona, ex dirigente del club Juventud, recientemente fallecido.

Vale recordar que la temporada deportiva 2022, comenzará el próximo 27 de febrero para primera división y el primer fin de semana de marzo para divisiones inferiores.

📌Luego de la asamblea hubo reunión para la organización de la temporada 2022, y se resolvieron algunos temas.

Se desafiliaron los clubes River Plate y Pinzón FC, mientras que Gelly FC pidió no jugar este año, pero no se desafilió, si no que continúa ligado a la Liga.

La categoría sub 21 será preliminar de primera división, con cuatro jugadores mayores en fase regular, y en instancia final dos mayores.

Precios de las entradas generales, en primera división 400 pesos (200 pesos damas y 100 pesos menores de 12 años), inferiores 300 pesos e infantiles 200 pesos.