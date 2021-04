El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero,

encabezó en el Salón Norte de la Casa Rosada, el

lanzamiento de las 100 acciones a desarrollarse durante el corriente

año y el próximo contra la trata de personas y a favor de las

víctimas, comprendidas en el plan bienal 2021-2022 en materia de

prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional.

En la reunión estuvieron presentes los ministros de Justicia, Martín

Soria; Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la

titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic; el director del

Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo

Vera; el director General de Recursos de la Seguridad Social de la

AFIP, Carlos Castagneto y el titular de la Unidad Financiera

Institucional, Carlos Cruz.

Estas iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44

organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes

del Estado y tienen como objetivos mejorar cualitativamente la

asistencia a las víctimas rescatadas de redes de trata mediante el

establecimiento de cupos de reinserción laboral en el ámbito del

Estado.

“Este plan apunta a recoger un trabajo y una trayectoria ya hecha y

rescata una tarea articulada y federal, que se ha llevado a cabo de

manera conjunta entre las distintas jurisdicciones del estado nacional y

la sociedad civil, interactuando con otros gobiernos, con otros

estamentos, para crear un abordaje multidisciplinario sobre la

problemática de la trata” destacó Cafiero.

“Esas 100 acciones en 44 jurisdicciones, tienen que ver con la

interacción. Es afirmar el compromiso del gobierno nacional para decir

no a la trata, para decir no a la eplotación sexual, para decir no al

trabajo infantil, y no a la explotación laboral”, sostuvo el jefe de

Gabinete.

En tanto, Soria señaló que “desde el ministerio trabajamos en la

Constitución de una unidad ejecutora para constituir un fondo de

asistencia directa a las víctimas de trata, que tiene que ver con esa

restitución de los derechos de las víctimas. Este fondo va a

administrar todos los bienes que son sustraídos por medio a la justicia

a las organizaciones delictivas que se dedican a la trata y a la

explotación de personas”.

“El ministerio de Seguridad de la Nación fortaleció el área de

trata, pasamos de una coordinación a una dirección, y fuimos

trabajando en el sistema de información y datos, tanto en lo que hace a

su consolidación cómo a su optimización”, sostuvo Frederic.

Asimismo, Arroyo, remarcó “en el ministerio trabajamos de forma muy

articulada con el Comité, sobre todo en lo que hace a la restitución

de derechos, en lo que refiere a la vivienda, al ingreso y con generar

condiciones para el trabajo. Lo que buscamos es acompañar en función

de lo que define el comité, con acciones rápidas y con articulación

en las distintas provincias”.

Por su parte, Vera destacó que el plan tiene que ver con tres ejes

fundamentales. El primero, “es profundizar el seguimiento en la ruta del

dinero de las redes de trata, tanto laboral como sexual, y esto

significa un trabajo de cooperación intenso con la AFIP y la UIF; el

segundo es la restitución de derechos y para eso hay que crear los

programas para garantizar vivienda, trabajo, educación, salud,

acompañamiento y terapéutico”

Y por último, agregó Vera “el tercer eje es la articulación federal.

Este comité no va a ser una oficina que va a estar dirigiendo desde la

Capital Federal, lo que ocurre en el territorio nacional. El comité

tiene presencia en todas las regiones del país porque esta es una pelea

que tenemos que dar de Ushuaia a la Quiaca, es una lucha por los

Derechos Humanos, por la restitución de la vida, de la libertad y

dignidad de las personas y con ese enfoque la hemos abordado”

El plan contempla la realización de un estatuto especial de acceso a la

vivienda; el fortalecimiento de los planes de apoyo; la extensión de

los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de

acuerdo a su necesidad y la incorporación de las víctimas de trata

laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de

agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del

INTA, entre otras acciones.

Asimismo, comprende la reparación mediante bienes incautados a las

redes de trata ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y el

fortalecimiento y puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para

disponer de los bienes decomisados en beneficio de las víctimas de

trata.

El plan además pone el foco en la profundización de las

investigaciones sobre las redes de trata, siguiendo la ruta del dinero

con la colaboración activa de la UIF y la AFIP en las investigaciones y

querellas ante la justicia, para de esta manera establecer las

conexiones entre los delitos de trata y lavado de activos, a fin de

promover ante la justicia el decomiso de los fondos de estas redes para

reparar a las víctimas de explotación.

En otro orden de cosas, prevé capacitaciones y políticas de

prevención en materia de tráfico de órganos, tejidos y fluidos, en

colaboración estrecha del Comité con las autoridades del INCUCAI y

avanzar con el parlamento en la tipificación de los delitos de compra y

venta de bebés, niños y adolescentes.

Contiene un capítulo dedicado a la reconstrucción de la presencia del

estado en el ámbito rural para prevenir la trata laboral, el trabajo

forzado y la explotación infantil, la realización de mapeos de zonas

conflictivas y la promoción de auditorías en las cadenas de valor para

avanzar en certificaciones de productos que sean libres de explotación.

Se enfoca además en el fortalecimiento institucional promoviendo la

federalización del trabajo en red mediante la constitución de redes

interinstitucionales del Estado nacional y los Estados provinciales,

acuerdos con los municipios y con organizaciones de la sociedad civil.

Del encuentro participaron de manera virtual, representantes

provinciales del Consejo Federal de Trata y Susana Trimarco, presidenta

de la Fundación María de los Ángeles.