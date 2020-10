El argentino Diego Schwartzman ganó frente al número 3 del mundo, el austriaco Dominic Thiem y se metió en las semifinales del Abierto de Francia.

Schwartzman se impuso en un difícil partido frente al último campeón del US Open por 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2 y de esta manera no solo avanzó a semifinales del Grand Slam si no que también este resultado lo pone en el top ten Mundial.

Por su parte, en primer turno, la Argentina Nadia Podoroska también venció en su partido frente a la ucraniana Svitolina por 6-2 y 6-4 y también está en semifinales de la versión femenina del torneo.

Con este resultado la rosarina se transforma en la primera jugadora proveniente de la Qualy en llegar a semifinales del Gran Slam.