El candidato de Juntos Diego Santilli se impuso por estrecha diferencia a la candidata impulsada por el Gobierno Nacional, Victoria Tolosa Paz.

Con un Frente de Todos que mejoró su performance y con un Santilli que no logró captar por completo los votos de Facundo Manes, no había prácticamente escaños de diferencia, y solo los números finos le daban la victoria al ex vicejefe de Gobierno Porteño.