El emblemático jugador de Douglas Haig, Pablo Mazza, no continuará en el club la próxima temporada del Torneo Federal A, tras la decisión de la comisión directiva de no renovarle el contrato. La noticia fue confirmada por el propio futbolista en una entrevista con el programa «Radio Mon en el Deporte», conducido por José Luis Picarelli y Claudio Lantella.

Mazza reveló que la situación lo tomó por sorpresa, ya que días antes había llegado a un acuerdo verbal con los dirigentes del club para continuar vistiendo la camiseta rojinegra. «El viernes habíamos acordado la continuidad con todas las condiciones aceptadas de ambas partes. Sin embargo, el domingo recibí un llamado informándome que el grueso de la comisión directiva había decidido no renovarme», explicó.

El delantero, referente e ídolo de la institución, señaló que, más allá de la decisión en sí, lo que más le dolió fue la manera en la que se le comunicó. «Yo entiendo que el club está por encima de cualquier jugador o dirigente, pero creo que la forma fría en la que me lo dijeron no fue la adecuada. Me hubiese gustado retirarme en Douglas, aunque sea jugando unos minutos en mi último partido, pero no se dio», comentó con evidente emoción.

A pesar del inesperado desenlace, Mazza destacó el cariño recibido por la hinchada a lo largo de sus años en la institución. «Solo tengo palabras de agradecimiento para la gente. Me han apoyado en los buenos y malos momentos, y eso es lo que realmente importa», afirmó.

El futuro del jugador aún es incierto, aunque admitió que ha recibido varias ofertas y se tomará un tiempo para decidir su próximo paso. «Tengo 37 años, pero me siento bien físicamente. Ahora necesito pensar con calma y tomar la mejor decisión para mi carrera y mi familia», concluyó.

La decisión de la directiva ha generado reacciones en la comunidad futbolera de Pergamino, donde Mazza es considerado uno de los grandes referentes del club. Su salida marca el fin de una era en Douglas Haig, dejando abierta la interrogante sobre qué le deparará el futuro al delantero.

Escucha la entrevista completa: