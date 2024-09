En una reciente entrevista, Pablo Giménez, deportista pergaminense y representante argentino en los Juegos Paralímpicos de París 2024, compartió su experiencia y emociones tras haber obtenido el sexto lugar en la disciplina de lanzamiento de bala. Acompañado por su colega Alexis Chaves, quien ganó una medalla de bronce en los 400 metros y una de plata en los 100 metros, Giménez expresó su orgullo por haber superado su rendimiento en los Juegos de Tokio 2020, escalando dos posiciones en el ranking mundial.

Durante la conversación, Giménez, quien comenzó en el atletismo adaptado en 2019, rememoró sus primeros pasos en el deporte paralímpico: «Arranqué con solo cinco meses de entrenamiento, y ya en mi primer Parapanamericano gané una medalla de bronce para Pergamino. Desde entonces, la carrera ha sido vertiginosa, culminando en mi participación en Tokio y ahora en París, donde logré superar la marca anterior.»

El esfuerzo y la dedicación de Giménez fueron claves en su preparación. Entrenaba diariamente con un régimen que incluía dos horas y media de gimnasio por la mañana y prácticas de lanzamiento por la tarde. «Sabía que podía estar entre el tercero y el sexto puesto. Aunque el bronce se escapó, lo importante fue haber mejorado la marca,» comentó el atleta, satisfecho con su rendimiento.

Sin embargo, no todo fue fácil para Giménez. A lo largo del proceso, enfrentó dificultades económicas y logísticas, en especial por la falta de financiamiento regular. «Hace siete meses que no recibo la beca del Comité de Deportes de la Nación, lo cual hizo todo más difícil. Pero la gloria y el diploma son míos, y de mi familia, que siempre me apoyó,» afirmó con orgullo.

A sus 41 años, Giménez se muestra optimista sobre su futuro en el deporte. Luego de un breve descanso con su familia, comenzará su preparación para el Mundial de 2025 en India. «Este ciclo de cuatro años será intenso, con dos mundiales, un sudamericano y otro Parapanamericano. Pero estoy listo para el desafío,» concluyó.

El atleta también destacó la camaradería con su compañero Alexis Chaves y el apoyo mutuo entre todos los integrantes de la delegación argentina. «Estamos todos para lo mismo: dejar en alto el nombre de Argentina,» dijo.

Giménez, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda en 2008 tras un accidente de tránsito, ha demostrado que, con perseverancia y pasión, es posible superar las barreras más grandes. Su historia es un ejemplo de lucha, dedicación y triunfo en el deporte y en la vida.

Escucha la entrevista completa: