Liga de Fútbol de Pergamino informó que ya la autorizaron a nivel municipal a poder jugar con los protocolos existentes a nivel oficial con infantiles e inferiores, con no más de 30 personas en la cancha. Además, destacaron que no se puede vender entradas en la cancha.

El torneo de inferiores e infantiles comenzará el próximo 6 de marzo. En tanto, primera y reserva comenzaría una semana luego a mediados de marzo, por el momento sin público y a la espera de nuevas notificaciones.

En cuanto a los clubes, muchos que confirmaron que no van a jugar con reserva.

En primera A, de primera división confirmaron que juegan todos los clubes menos San José. En primera B, confirmaron que juegan todos menos Arroyo Dulce y por el momento El Socorro tampoco jugaría.

En inferiores en sub 12 habrá 11 clubes, en sub 13 habrá 12 clubes, en sub 15 habrá 14 clubes y en sub 17 habrá 18 clubes.