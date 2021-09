Este fin de semana, quedó inaugurado el Estadio “El Doradito, Luis Jacobone”, del Club Juventud, donde, entre otras actividades, la principal será “el básquet para no videntes y personas con disminución visual”.

En la inauguración, estuvieron presentes el presidente del club Germán Villegas y Gustavo Génnero, miembro de la Subcomisión de Básquet del Club Juventud; Miguel Chami, titular de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires y Vicepresidente de la CABB; Gustavo Ciuffo, Presidente de la Asociación Pergaminense de Básquet; Maximiliano Greganti, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Pergamino y Alejandro Cocco, titular del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

“Es superador este tipo de encuentros. El motivo que hoy tengamos tantos deportistas, que son de otras ciudades también, que vienen a participar de un Campus de Básquet, nos tiene que llenar de orgullo.

Quiero agradecer a Miguel Chami por acompañarnos y apoyarnos, a Maximiliano Greganti, a Ricardo Molinari y a Alejandro, como así también a las autoridades del Club Juventud. A los ex basquetbolistas que nos están acompañando, que son parte de la historia del básquet local”, señaló Ciuffo en la apertura del acto.

Por su parte, Miguel Chami, expresó: “A veces se hace difícil hablar, más en estos casos cuando uno se emociona.

Cuando Gustavo (Ciuffo) me comentó esta iniciativa, el Consejo Directivo no dudó en ningún momento en acompañar. Por primera vez en la historia, y en la ciudad de Pergamino, estas personas van a tener su cancha propia. Hoy Pergamino tiene que estar de fiesta.

Esto me motivó a colaborar, y me llevo a refrendar el compromiso de la Federación, apoyando la iniciativa, que conjuntamente con al APB, que Pergamino sea la capital del básquetbol para ciegos”.

Esta propuesta elaborada en la subcomisión del Club, contó con la idea original, el desarrollo y puesta en marcha de los elementos y la puesta en práctica de Ricardo “Maní” Molinari.

Quien dialogó con el móvil de la radio fue el presidente de Juventud, Germán Villegas, quien habló sobre este nuevo desafío: