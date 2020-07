Sergio Arias no seguirá siendo el entrenador de Douglas Haig al terminarse su vínculo y no llegar a un acuerdo con la institución de Pergamino.

El entrenador mendocino no seguirá al frente del Fogonero ya que su vínculo venció el 30 de junio y no se pudo arreglar su continuidad por una cuestión meramente económica.



Luego de una campaña regular en el Torneo Federal A, Douglas tendrá que reconstruirse ya que tanto el Toti como otros jugadores no seguirán vistiendo la camiseta de la institución de Pergamino.