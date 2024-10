En el marco del proceso de definición de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ), se está generando un debate en torno a dos posibles candidaturas: la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Durante una entrevista en el programa radial *Nuestro Tiempo*, emitido por LT35 Radio Mon Pergamino, Gustavo Pérez Ruiz dialogó con Federico Schierloh, referente de la agrupación «9 de Julio», sobre la situación interna del PJ y el impacto de estas candidaturas tanto a nivel nacional como local.

Schierloh resaltó la importancia de que el PJ retome la discusión interna para elegir a sus autoridades, algo que no se daba desde hacía mucho tiempo. «Es fundamental que el partido vuelva a debatir quién va a ser su presidente. Hace años no hay internas ni espacios para discutir quiénes son los mejores hombres y mujeres para dirigir el partido», señaló. Además, valoró el hecho de que haya dos nombres en competencia, destacando que «es positivo que no haya una imposición».

En cuanto a las dos figuras que disputan la presidencia del PJ, Schierloh expresó su apoyo a Ricardo Quintela, argumentando que su gestión en La Rioja es un claro ejemplo de peronismo en acción. «Nosotros no nos guiamos tanto por lo que dicen los dirigentes, sino por lo que hacen, y en La Rioja se está haciendo peronismo», afirmó. Al referirse a Cristina Fernández de Kirchner, mencionó que «Cristina está por encima del PJ», y que su candidatura responde a una fuerte influencia de sectores como La Cámpora, más que a una decisión propia.

Cuando se le consultó sobre la situación del PJ en Pergamino, Schierloh fue crítico, señalando la falta de actividad y de conexión con la comunidad. «El PJ de Pergamino ni siquiera tiene una sede propia. Es terrible», dijo, al tiempo que subrayó la necesidad de que el partido vuelva a los barrios y recupere el vínculo con sus afiliados. «El padrón se reduce año tras año porque la gente siente que el partido no está presente», agregó.

Finalmente, Schierloh resaltó la importancia de dar el debate interno del PJ de cara a la sociedad, aunque el contexto político y económico sea difícil. «El PJ estuvo escondido muchos años, y abrir esta discusión es algo positivo. No hay que tenerle miedo al debate», concluyó.

El proceso interno del PJ, que se desarrolla tanto a nivel nacional como en ciudades como Pergamino, promete ser clave para el futuro del partido, mientras figuras como Quintela y Fernández de Kirchner se perfilan como los principales contendientes.

