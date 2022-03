«A raíz del escenario epidemiológico favorable que estamos viviendo en relación a la pandemia, a partir de abril la Secretaría de Salud descentralizará la atención de COVID, se suspenderán los testeos desde SAME y dejará de funcionar la línea 0800.

En esta misma línea, no se publicarán más semanalmente los informes Covid que se estaban difundiendo cada viernes.», así reza el comunicado de la Secretaría de Salud del Partido de Pergamino, luego de que se supiera esta semana que desde abril, las consultas ante la presencia de síntomas deberán realizarse de forma tercerizada con los médicos habituales, al mismo tiempo que ya no habrá 0800 para casos de covid ni hisopados en el SAME.

Fueron un total de 633 partes compartidos en formato diario o semanal, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.