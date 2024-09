En el marco de una exitosa iniciativa llevada a cabo en agosto, el Hospital Interzonal de Agudos San José de Pergamino ha decidido relanzar su campaña de mamografías gratuitas durante el mes de septiembre. Este esfuerzo busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama y acercar a las mujeres de la comunidad a realizarse controles preventivos.

Marisol Género, profesional del área de bioimágenes del hospital, brindó detalles sobre la campaña en una entrevista: «Durante el mes de agosto, realizamos la campaña durante los cuatro jueves del mes para visibilizar lo que es el cáncer de mama. Ahora continuamos con el mismo objetivo, convocando a todas las mujeres a realizarse una mamografía de detección».

Una de las principales ventajas de esta campaña es que no se requiere de una prescripción médica para acceder a la mamografía. «Lo que se busca es agilizar el acceso a los controles, por lo que no es necesaria la orden médica», explicó Género. Las mujeres interesadas solo necesitan tener 40 años o más y no haberse realizado nunca una mamografía, o que haya pasado más de un año desde su último control.

El proceso para acceder a la mamografía es simple: las pacientes deben sacar un turno a través de un número de WhatsApp, o bien acercarse personalmente a la ventanilla de rayos del hospital. «Estamos ofreciendo alrededor de 10 turnos por jueves, y la respuesta ha sido muy positiva. La gente se acerca, consulta y saca los turnos», destacó la profesional.

La finalidad de esta campaña es detectar precozmente posibles casos de cáncer de mama, aun cuando no existan síntomas evidentes. «Realizarse una mamografía anual permite detectar el cáncer en una etapa inicial, lo que posibilita un tratamiento más eficaz, de menor duración y menos invasivo», subrayó Género.

En caso de detectar alguna patología, las pacientes son derivadas al servicio de ginecología del hospital para el seguimiento correspondiente. «Después del diagnóstico por imágenes, el médico realiza un informe y la paciente se dirige al servicio de ginecología, donde se define cómo proceder», indicó Género.

La campaña continuará durante todo el mes de septiembre, brindando un servicio gratuito y accesible para todas las mujeres que cumplan con los requisitos mencionados. «Es una gran oportunidad para que las mujeres se realicen sus controles de manera periódica y puedan detectar cualquier patología de manera temprana», concluyó Género.

Escuchar la entrevista completa: