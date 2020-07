El motivo fue la participación en una reunión en el Centro Oncológico, en la cual un trabajador escencial de CABA participó y luego de unos días y tras retornar a Capital, dió positivo de Coronavirus.

Así informó su situación el Diputado Nacional:

Estimados vecinos y vecinas de Pergamino:

Tomé la decisión de aislarme preventivamente en mi domicilio dado que en mi carácter de diputado nacional concurrí el pasado miércoles 8 de julio en horas del mediodía a una reunión en el Centro Oncológico Pergamino, cito en nuestra Ciudad, junto a directivos del establecimiento, hallándose presente un trabajador esencial residente en CABA.

El domingo 12 por la tarde dicha persona manifestó síntomas compatibles con COVID19, confirmándose luego el diagnóstico el martes 14.

Más allá de que el protocolo no indica la obligatoriedad de aislarme por el tiempo transcurrido desde el contacto –más de 96 horas-, y no tener ningún síntoma compatible con la enfermedad, decidí permanecer aislado en mi domicilio desde que me fue informada la situación, como medida de cuidado y prevención.

Cabe resaltar que en la reunión siempre se respetó el distanciamiento, el uso de barbijo y las medidas sanitarias correspondientes al protocolo.