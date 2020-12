La Secretaria de Salud María Martha Perretta habló sobre los desafíos que se plantearon para el área durante el 2020: “Este año nos tocó vivir alrededor de la pandemia del Coronavirus, esto arrancó en marzo aislando a quienes venían de países extranjeros. Desde ese momento tuvimos que rearmarnos, repensar las estructuras en la Secretaría de Salud, unir el trabajo mancomunado de Epidemiología y el 107”.

Además, habló sobre la importancia del trabajo coordinado durante este año: “Con la Asociación Médica se trabajó en conjunto para armar el Sistema Pre Hospitalario; Medicar coordinó con el SAME los traslados de los pacientes, trabajamos con el Hospital y con las tres Clínicas privadas, que han tenido un gran papel y un gran rol en esta pandemia, porque si hacemos números la mayoría de los pacientes que requirieron internación fueron pacientes del sistema privado de salud; instituciones que también tuvieron que rearmarse”.

Y finalizó diciendo que la pandemia: “todavía no pasó, no terminó” y fue clara al decir que “lo de la vacuna es pensar en futuro, no es inmediato”, por este motivo recordó que “la vacuna de hoy en día es apelar a la responsabilidad individual, no olvidarse del uso del barbijo, respetar la distancia, y los cuidados”.

