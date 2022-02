La fiscalía de Hurlingham investiga el hecho que por estos momentos tiene 20 víctimas fatales y 74 internados tras consumir cocaina presuntamente envenenada. Si bien, aun los peritos no pudieron determinar con que proceso se habría adulterado la sustancia, la fiscalía ya analiza posibles motivos y no descarta que el hecho haya sido adrede,

Los voceros judiciales detallaron que de los internados 18 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

El Ministerio de Salud provincial emitió esta tarde un “alerta epidemiologica” por “probable intoxicación con opiáceos”, y ante “la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez”.

Por su parte, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que: “Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas”.

El letrado basa su hipótesis en que no hay antecedentes de este tipo, por lo que estima que: “La sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que al momento de tomar conocimiento de los primeros casos y obtener por testigos datos de cuál sería el lugar donde se vendió la sustancia envenenada, se realizaron una serie de allanamientos en un asentamiento conocido como “Puerta 8”, ubicado en el partido de Tres de Febrero, donde hay 10 detenidos que se hallaban en un búnker de venta de cocaína.

Además, Berni detalló que este lugar ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.