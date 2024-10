En una reciente entrevista en el programa radial *Nuestro Tiempo*, el concejal Ramiro Llan de Rosos presentó un proyecto solicitando informes detallados acerca de las contrataciones realizadas por la Municipalidad de Pergamino con la firma Frigo Per S.A. El concejal expresó su preocupación sobre la transparencia de estas contrataciones, destacando que la empresa ha recibido adjudicaciones por un valor aproximado de 2.300 millones de pesos, lo que equivale al 10% del presupuesto municipal.

Llan de Rosos detalló que la firma Frigo Per S.A. se dedicaba originalmente al rubro de la carne hasta finales de 2023, momento en el cual cambió su objeto social para comenzar a operar en el ámbito de la construcción. A pocos meses de esta modificación, la empresa fue adjudicataria de varias obras públicas, entre ellas la construcción de la pista de atletismo municipal, lo que generó sospechas en el concejal debido a que su oferta inicial superaba el presupuesto oficial y la de otros oferentes en unos 30 millones de pesos.

El concejal mencionó que, tras presentar una denuncia ante la Fiscalía, la primera licitación de la pista fue anulada sin explicaciones claras y se convocó a una nueva licitación. Sin embargo, no se ha informado públicamente qué empresa fue la adjudicataria de esta nueva licitación. «Nos enteramos que ya empezaron las obras en la pista de atletismo, pero no sabemos qué empresa resultó adjudicataria. Frigo Per se había presentado en la primera licitación, y me sorprende que no haya competido nuevamente, si realmente tenía interés en la obra», señaló Llan de Rosos.

Además de este caso puntual, Llan de Rosos expresó que desde marzo de 2024, Frigo Per S.A. ha sido beneficiada con múltiples obras públicas, y subrayó que no se tiene conocimiento de los detalles de las licitaciones, las empresas competidoras ni los criterios que llevaron a la adjudicación de estos contratos. «Estoy pidiendo informes claros para garantizar la transparencia que el gobierno municipal predica, pero que no está ejerciendo», afirmó el concejal.

Otro tema que generó debate durante la entrevista fue la reforma del capítulo 10 del artículo 23 de la ordenanza municipal, que permitiría la concesión de infraestructuras deportivas a entidades privadas. Llan de Rosos advirtió que esto podría incluir no solo el natatorio municipal, que ya ha sido objeto de rumores de privatización, sino también otras instalaciones como la pista de atletismo, el gimnasio del parque municipal y el estadio cubierto que se encuentra en construcción.

El concejal expresó su rechazo a esta posible privatización generalizada, argumentando que «es llamativo que se realice inversión con fondos públicos y que luego la explotación sea entregada a privados». Asimismo, cuestionó la eficacia de las concesiones a empresas privadas en otros sectores, como el transporte público de Pergamino, donde afirmó que el servicio es ineficiente y mal gestionado por el Estado municipal.

Finalmente, Llan de Rosos dejó en claro que no apoyará la reforma en los términos actuales y pidió que se discuta cada área de servicio por separado. Además, planteó que si el Estado municipal comenzara a retraer su prestación de servicios, debería haber una revisión de las tasas municipales. «Si vamos a prestar menos servicios, ¿también disminuirán las tasas?», cuestionó el concejal.

La discusión sobre estas contrataciones y la reforma continuará en los próximos días, con una reunión ampliada entre el Consejo Deliberante y el Secretario de Gobierno, en la que se espera que se brinden más explicaciones.

Escucha la entrevista completa: