Con el propósito de seguir fortaleciendo el vínculo con la Comunidad y contribuir al desarrollo de las personas, desde Producción Semillas continuamos impulsando acciones de formación y entrenamiento junto a nuestra Brigada de Emergencias.Ç

En el marco del programa de relacionamiento con la Comunidad, fuimos sede de dos propuestas orientadas a compartir conocimiento técnico y nuestros estándares de seguridad, afianzando la articulación público-privada como motor del cambio.

El fin de semana del 1 y 2 de noviembre, la Brigada de Emergencias llevó adelante en María Eugenia una Capacitación en Rescate Técnico en Altura, de la que participaron más de 30 bomberos voluntarios de 15 localidades de la zona —entre ellas Rojas, Carabelas, Rafael Obligado, Inés Indart, Gahan, Chacabuco, Pergamino, Colón, Vedia, Ferré, Pasteur, Roberts, Ascensión, Coronel Granada, Arenaza y Lincoln—.

Durante las 20 horas de entrenamiento teórico-práctico, los asistentes trabajaron sobre reconocimiento de materiales, anclajes, principios de seguridad, ascenso y descenso por cuerdas, rescate con víctimas en suspensión y simulaciones de escenarios reales, aplicables tanto a entornos industriales como rurales.

El objetivo fue potenciar las capacidades locales de respuesta ante emergencias y dejar capacidad instalada en la región, impulsando la cooperación entre sectores para seguir cuidando lo más importante: las personas.

Continuando con esta misma línea de acción, el domingo 16 de noviembre recibimos en María Eugenia a 130 jóvenes, de entre 12 y 17 años, provenientes de distintas ciudades —Rojas, Pergamino, Carabelas, Inés Indart, Arribeños, Facundo Quiroga, Chacabuco, Salto y Arroyo Dulce—, para participar del Octavo Encuentro Regional de Escuelas de Cadetes.

A lo largo de la jornada, los futuros bomberos se capacitaron en Rescate en Altura, extinción de incendios y trabajo en Espacios Confinados. Fue un día de aprendizaje, trabajo en equipo y pasión por el servicio, en el que los instructores de la Brigada de Emergencias guiaron cada entrenamiento, compartiendo su experiencia para que los cadetes sigan creciendo y se preparen para cumplir un rol clave en la protección y el cuidado de las Personas.

“Construir el futuro que queremos —uno más justo, inclusivo y lleno de oportunidades— es el propósito que guía nuestro accionar”, comentó Lionel Daletto, Líder de la Brigada de Emergencias del Site. “Estas iniciativas reflejan el valor de compartir conocimientos, crear vínculos duraderos y trabajar juntos por el desarrollo de las nuevas generaciones de bomberos, promoviendo el bienestar común”.

Con presencia permanente y un compromiso que trasciende los límites de la Planta, en Producción Semillas nos sentimos orgullosos de ser parte de estos encuentros, que reafirman una vez más que la seguridad, la salud y el desarrollo sostenible de las comunidades son prioridad.

No solo son acciones que fortalecen habilidades técnicas, sino también la confianza y la cooperación, demostrando que nuestra relación con la Comunidad se construye con hechos, de manera responsable y colaborativa.