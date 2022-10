Los Juegos Bonaerenses son la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires. Más de 20 millones de personas pasaron por este programa que promueve el acceso a la actividad física y la expresión cultural de la población. Entre el sábado 1 hasta el jueves 6 de octubre tendrá su etapa final en Mar del Plata. “Es un trabajo que venimos haciendo hace varios meses. Desde febrero, cuando empezaron los preparativos con la etapa Municipal, luego la Regional y ahora estamos llegando a las finales con un récord histórico. Tenemos 116 actividades, 89 escenarios, 35 mil personas acá, 30 mil de ellos participantes”, detalló Javier Lovera, Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires.

ETAPA FINAL JUEGOS BONAERENSES

La Subsecretaría de Deportes generó un aporte a los 135 municipios durante los dos años de gestión y a través de distintos programas, la Provincia destinó más de 200 millones de pesos en el marco de los Juegos Bonaerenses.

“Estamos haciendo una inversión histórica en Educación, en Salud, Seguridad y obviamente en Deporte para pibes y pibas. A la provincia muchos quieren separarla, nosotros queremos unirla. Creemos que difundir la cultura, el arte y todas las expresiones de nuestro pueblo es una tarea del Estado. No hay un peso mejor invertido que el que da igualdad de oportunidades y justicia social. El mérito sirve, el mérito importa, el esfuerzo importa, el sacrificio importa pero tenemos que salir de la misma línea de largada. Si uno sale un kilómetro atrás y otro llega primero no es porque es mejor o se esforzó más sino porque tenía una situación mejor al inicio así que igualar el inicio es importantísimo”, sostuvo Kicillof que ante la pregunta sobre en qué deporte participaría no dudó en elegir el ping-pong: “Me gusta el fútbol pero creo que no estaría a la altura de estos pibes”.

Durante los días de competencia, se desarrollarán 116 disciplinas deportivas y culturales, que se distribuirán en 89 escenarios deportivos y estarán divididas en las categorías Juveniles, Estudiantes Universitarios y Terciarios, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas Trasplantadas.

DELEGACION PERGAMINO

Nuestra Ciudad va a estar representada con 529 participantes, récord para Pergamino y será la cuarta delegación con mas participantes.