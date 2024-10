En una reciente entrevista radial con Gustavo Pérez Ruiz, Mariano Gugino, un vecino de la ciudad de Pergamino, expresó su preocupación por la falta de resonadores magnéticos adecuados para personas que superan los 120 kilos, tanto en el sistema público como en el privado de la ciudad.

Gugino, quien necesita realizarse un estudio de columna, denunció que, debido a su peso, no puede acceder a este servicio en Pergamino, ciudad con más de 120.000 habitantes. A pesar de contar con equipamiento médico, los resonadores disponibles en la localidad tienen un límite de peso que impide su uso para pacientes como él. «No puede ser que en una ciudad como esta no tengamos un resonador para personas que pesan más de 120 kilos», enfatizó.

El ciudadano también relató el caso de un amigo cercano, el padre de la Iglesia San Carlos, quien debió ser trasladado a Buenos Aires para realizarse una resonancia magnética por la misma limitación. Gugino advirtió que quienes se encuentran en esta situación deben ser derivados a otras ciudades, como Rosario o Buenos Aires, lo que implica altos costos de traslado, tiempo perdido y complicaciones laborales.

Gugino cuestionó tanto al sistema público como al privado por no contar con el equipamiento adecuado para estos pacientes, señalando que «quizás desde la parte privada lo estén planteando desde un negocio», pero subrayó que la salud no debería verse como un negocio. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales y provinciales para que gestionen una solución, ya que él no cree ser el único afectado.

El testimonio de Mariano Gugino evidencia una preocupación sanitaria que afecta a una porción de la población y pone en relieve la necesidad de que el sistema de salud de Pergamino actualice sus recursos para atender a todos sus habitantes, independientemente de su peso.