A más de dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo se pronunció sobre el avance de la investigación y abordó las críticas que ha recibido por su desempeño. Loan, de 2 años, desapareció el pasado 13 de junio en un área rural de la provincia, y desde entonces, su búsqueda se ha convertido en una prioridad para las autoridades y la comunidad.

La investigación y sus desafíos

Pozzer Penzo aseguró que la investigación está utilizando todos los recursos disponibles para descubrir qué sucedió con el menor, pero también fue enfática al señalar que no se pueden hacer promesas sobre el desenlace. “Nosotros no podemos asegurar encontrar al niño. Eso es ponernos un saco muy pesado”, declaró, en un intento por moderar las expectativas públicas y familiares.

Entre las novedades del caso, la jueza mencionó el hallazgo reciente de una remera con manchas de sangre en la zona del naranjal, el último lugar donde se vio a Loan. «Con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas», explicó Pozzer Penzo, evidenciando la magnitud y complejidad del proceso investigativo.

Asimismo, la magistrada reconoció el esfuerzo del equipo de fiscales especializados, quienes están explorando todas las hipótesis posibles, incluidas las vinculadas a la trata de personas. “Hay un equipo de fiscales que está trabajando, que son reconocidos en el mundo respecto del tema de trata”, destacó.

Las críticas a la magistrada y su respuesta

Pozzer Penzo no eludió las críticas hacia su desempeño, algunas de las cuales considera subjetivas y exageradas. “Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar”, manifestó la jueza, visiblemente afectada por la repercusión mediática y social que ha tenido el caso.

La relación con la familia de Loan

En cuanto a su relación con la familia del menor, Pozzer Penzo explicó su decisión de no tener contacto directo con ellos, para mantener la imparcialidad y objetividad de su rol. “Los jueces no podemos tener entrevistas con ellos, y decidimos poner en un lenguaje claro todo lo que se vaya haciendo”, indicó, añadiendo que se mantiene a la familia informada sobre los avances y sus derechos en cada paso del proceso.

Finalmente, la jueza subrayó su compromiso con la ley y la ética profesional, asegurando que se está trabajando con la mayor lealtad y experticia posible. “Yo respeto ampliamente la crítica, el disenso, la opinión de cada uno, pero quiero remarcar que estamos trabajando dentro de la ley, que no tiene nada que ver con la burocracia, y con la mayor lealtad y experticia”, concluyó Pozzer Penzo.

El caso Loan sigue conmocionando a Corrientes y al país entero, con una investigación que, aunque avanza, aún enfrenta grandes desafíos en la búsqueda de respuestas y justicia para el pequeño.