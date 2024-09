Brian Lluy, el exfutbolista argentino conocido por su paso por Racing Club y Douglas Haig, compartió en una extensa y emotiva entrevista con el programa Radio Mon en el Deporte, su mirada sobre su carrera, el presente, y los desafíos que enfrenta al acercarse al final de su etapa como jugador profesional. Lluy habló con sinceridad sobre su futuro, su amor por el fútbol y el compromiso que siempre ha demostrado en la cancha.

Desde su experiencia en Grecia hasta su regreso a Argentina, Lluy repasó su trayectoria y reflexionó sobre lo que vendrá. A sus 34 años, su presente está marcado por un problema físico en la cadera que limita su rendimiento en el campo de juego. «Estoy yendo a entrenar todos los días, pero tengo un problema en la cadera que no me lo está permitiendo», explicó. «Si hoy me toca y me dicen que no hay nadie más, me inyecto y juego uno, dos, tres partidos… pero a la larga no tiene sentido».

El Futuro de Lluy: Entre el Banquillo y la Formación de Nuevas Generaciones

El exdefensor, que tuvo pasos destacados en el fútbol europeo, también hizo una reflexión profunda sobre su futuro dentro del mundo del fútbol, más allá de su carrera como jugador. «Siempre dije que, si quiero seguir ligado al fútbol, me gustaría dejar algo. Que sea en una posición donde realmente tenga valor, donde pueda modificar algo y dejar una enseñanza», afirmó Lluy.

Lluy no descarta convertirse en director técnico o asumir algún cargo directivo en el fútbol argentino, aunque reconoce que no tiene prisa por tomar una decisión. «Hoy por hoy no tengo nada definido. Tampoco tengo una urgencia», sostuvo. Y agregó: «Me gustaría tomarme seis meses o un año, alejarme del vestuario, limpiar la cabeza, formarme. Porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien».

El jugador también habló sobre su experiencia en distintos clubes y cómo eso ha forjado su perspectiva actual. «No pasa por un tema económico, sino por un tema de hacer crecer el lugar donde vos estás. Creo que pasa más por ahí mi decisión», remarcó.

Anécdotas de una Vida en el Fútbol: Teo Gutiérrez y el Día que Sacó un Arma en el Vestuario

En una de las partes más coloridas de la entrevista, Lluy recordó una anécdota que refleja los desafíos y tensiones vividas en su paso por Racing Club. El exfutbolista relató una famosa historia en la que Teófilo Gutiérrez, conocido por su temperamento, sacó una réplica de arma de aire comprimido en el vestuario tras un altercado con Sebastián Saja, capitán del equipo en ese momento.

Lluy describió el ambiente tenso que se vivió aquel día: «Teo abrió la mochila y sacó un arma que era una réplica de aire comprimido. La agitaba y decía, ‘vení ahora si tenés huevo’”. Lluy recordó que fue un momento de gran confusión, con varios jugadores interviniendo para calmar la situación. «Yo me quedé sentado en el medio de los dos. No me moví», confesó con una sonrisa.

Humildad y Compromiso, las Claves de su Trayectoria

Lluy es visto por muchos como un modelo de humildad y dedicación. «Me contó el remisero que Brian Lluy, que no es de nuestro club, nos demostró ser una persona súper excelente. Él entrenaba, no faltaba, acompañaba al equipo, y el club lo paga religiosamente porque es un hombre de plantel profesional», comentó uno de los periodistas durante la entrevista.

El propio Brian admitió que se toma estos momentos finales en la cancha «más como aprovechar los últimos suspiros que me quedan» que desde una perspectiva estrictamente profesional.

Un Mensaje Inspirador para las Nuevas Generaciones

Cerca del final de la conversación, Lluy fue invitado a dar un mensaje al joven Brian de 12 años que recién llegaba a Racing. «Le diría que le siga metiendo, que aguante, que soporte, porque tiene sus frutos», reflexionó. Esas palabras son un reflejo del espíritu con el que Brian Lluy afrontó cada desafío a lo largo de su carrera.

Agradecimiento y Futuro

La entrevista concluyó con un emotivo agradecimiento por parte de los conductores y el propio Lluy, quien valoró el espacio para recordar momentos importantes de su carrera y para seguir compartiendo anécdotas. «Muchas gracias, para mí también es muy importante revivir momentos lindos y disfrutar esto», cerró el exfutbolista.

Lluy dejó claro que, aunque su carrera como jugador parece estar llegando a su fin, su relación con el fútbol continuará de alguna forma. Un futbolista comprometido con su profesión, que no deja de lado la humildad y el deseo de contribuir al desarrollo del deporte que ama.