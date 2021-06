El pergaminense Augusto Fernández, es el nuevo Director General en Europa de la Academia Mascherano. El jugador de nuestra ciudad, recientemente retirado, formará parte de la ampliación que “el Jefecito” quiere realizar de su proyecto formativo.

De esta manera, Fernández será el principal nexo entre el viejo continente y la academia que Mascherano inició en nuestro país.

Fue el propio ex capitán de la selección quien comunicó la noticia:

Felices de anunciar a nuestro nuevo Director General en Europa, @augusto12f . Comienza la expansión de La @AcademiaMasche1 a nivel global.

We are happy to announce our new General Manager in Europe, Augusto Fernandez. The Javier Mascherano Academy begins its global expansion. pic.twitter.com/hS00DirVcv

— Javier Mascherano (@Mascherano) June 21, 2021