Alfonso Domenech confirmó su ingreso al TC Pista a partir del 2023. Lo hará con un Torino del equipo Alifraco Sports.

El piloto de Pergamino finalizó su segunda temporada en el TC Mouras y el quinto puesto en el campeonato le dio el tan ansiado pase al TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera.

Alfonso estará a bordo de un Torino del Alifraco Sports y llevará el número 55 en los laterales durante todo el 2023.

El auto es el que utilizó esta temporada Emiliano Spataro en TC y tendrá impulsores de los hermanos Silva, mismos motoristas que tuvo en el último tiempo en el TC Mouras.

“Quiero confirmarles que estamos dentro del TC Pista, lo haremos con el equipo de Walter Alifraco, con un Torino y motores de Silva. Creo que estamos en un buen equipo y trataremos de hacer un buen año, vamos con todo en 2023. Y para el Turismo Nacional no tenemos nada confirmado, me llegaron ofrecimientos pero no contamos con el presupuesto aún para estar presentes, así que seguimos trabajando” comentó Alfonso.

Domenech agradece a todos los sponsors que lo acompañaron en esta temporada, les desea a ellos y a todos sus seguidores un gran 2023.