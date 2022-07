Claudia Benestante, presidenta de la Asociación Civil «Los Buenos Hijos», habló con Gustavo Pérez Ruiz en «Nuestro Tiempo de Radio», sobre la no inclusión de la institución en el registro designado a recibir el apoyo a los proyectos designados para instituciones que trabajan y acompañan a personas con discapacidad.

Al respecto, indicó que se generó gran preocupación, ya que dentro del proyecto, se contemplaba finalizar con el techado de un sector importante del espacio que tiene la institución.

Además, Benestante indicó que continuarán con las gestiones para poder recibir estos beneficios que llegan a los establecimientos.

Destacó además, que se siguen generando grandes trabajos con fondos propios y el acompañamiento de la gran continuidad, teniendo en cuenta que se acompaña a más de 100 chicos. Dentro de las gestiones, se dialogó con el diputado Nacional Lisandro Bormioli, y la concejal Macarena García Santander, quienes comenzaron a acompañar las gestiones para poder llegar a las autoridades provinciales y nacionales.

Tras estas gestiones, recibieron una respuesta, indicando que el motivo había sido por que se consideró que este subsidio no cerraría un ciclo, ya que dentro incluso del proyecto, se generaba un cierre parcial. Sobre esto, destacó que la buena noticia dentro de la difícil situación, es que no se sacó del listado, sino que no se incluyó en esta oportunidad, esto permitirá que se puede defender la postura y reclamar el beneficio.

