La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, celebró hoy que se superó “el millón de argentinas y argentinos que ya recibió la vacuna contra el COVID 19”, al participar de la jornada de inmunización encabezada por el presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, uno de los efectores propios de la obra social.

El Presidente agradeció a la directora ejecutiva de PAMI “por todo el esfuerzo implementado en la campaña de vacunación. “Luana, has hecho una gran labor porque has demostrado que nuestra campaña es de carácter público y no está cerrada a la ciudadanía”, destacó.

“Cuando hayamos pasado esto, cada vez que entremos a este hospital recordemos que hubo un momento en la Argentina que como sociedad nos pusimos al hombro la pandemia y nos sacrificamos para salvar a nuestros seres queridos”, dijo Volnovich, durante el operativo.

“Este es un hospital de PAMI que estuvo 4 años cerrado. De la mano del Presidente pudimos hacer la inversión necesaria para abrir sus puertas. En esta pandemia quedó en evidencia que el Estado tiene la capacidad de dar respuesta cuando las argentinas y los argentinos más lo necesitan”, destacó la funcionaria.

El Presidente junto a Kicillof, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; el viceministro de la misma cartera, Nicolás Kreplak, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y la directora ejecutiva de PAMI acompañaron el momento en que la enfermera Mónica López inmunizó a las ciudadanas María Custodia García, de 83 años, y Felisa Dure, de 64 años, ambas afiliadas a la obra social.

El primer millón de personas vacunadas en el país coincide con el primer mes de la estrategia sanitaria llevada adelante por PAMI en las residencias de larga estadía bonaerenses, donde los equipos técnicos del organismo vacunaron a más de 9400 afiliadas y afiliados en casi 200 instituciones.

En todos los casos fueron inmunizadas las personas mayores residentes y el personal de salud de las instituciones, que previamente habían manifestado su consentimiento.

El equipo de Epidemiología PAMI ha implementado rigurosos esquemas de control para garantizar la cadena de frío y el traslado de las vacunas, y el personal encargado de la inmunización fue capacitado en el marco de un plan de profesionalización monitoreado por el Ministerio de Salud nacional.