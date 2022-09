Serán 12 las categorías del área de Cultura representarán a Pergamino en la gran final que se desarrollará en Mar del Plata los primeros días de octubre.

Un total de 19 competidores obtuvieron el primer puesto el miércoles pasado en la localidad de Arrecifes, donde se disputó la Etapa Regional. Asimismo, numerosos vecinos destacaron en sus disciplinas obteniendo segundo y terceros puestos.

De esta manera, obtuvieron el tercer puesto: Literatura (Cuento sub 15) María Victoria Cepeda; Teatro Juvenil Violeta Godoy y Marianela Spiatta con la obra: “Lazos” (creación colectiva del grupo de teatro Talía); Cocineros Bonaerenses (Postre Sub 18) Priscila Gamboa y Mabel Naser (Adulto Mayor); Tango Juveniles Vera Delfina Novarese y Ezequiel Marandet; Pintura (Sub 15) Jeniffer Darlen Toledo y Mónica Tomassi (Adulto Mayor)

En tanto brillaron en el segundo puesto: Teatro (Adulto Mayor) Silvia O’Brien y Luján Trotta; Free Style (Sub 18) Gastón Retamal; Malambo (Sub 15) Valentín Johuston; Pintura (Sub 18) Jeremías Petrucci; Mural Nahiara Allevatto y Eugenia Lower y en la categoría PCD (Personas con discapacidad) Pintura Rodrigo Girard y Fotografía Rocío Mujica.

Finalmente, los ganadores de la Etapa Regional que representarán a Pergamino a nivel provincial son:

Narración Oral PCD: Guido Vergara.

Cocineros Bonaerenses Sub 18: Albertina Cotignola.

Tango categoría Adultos Mayores: Antonio Franco y Raquel Gabino.

Malambo Sub 18: Matías González.

Folklore categoría Sub 15: María Ignacia Devia y Fausto Sayal Barrera; Sub 18: Joaquín Gómez y Morena Lencina y en la categoría Adultos Mayores pasan: Adriana Maschietto y Daniel Santilli.

Objeto Tridimensional Adultos Mayores: Carlos Jesús.

Fotografía Juveniles: Lara Fernández

Poesía Adultos Mayores: Mónica Rodríguez Etchegaray.

Solista Vocal Adultos Mayores: Daniel Longo.

Rock Juvenil Banda Super 15 integrada por Ariana Arena Fleitas, Donato Varela, Agustín Funes y Lucía Ibañez.