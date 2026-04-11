El Municipio de Pergamino, a través de la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas, puso en marcha un Plan de Regularización Voluntario destinado a vecinos que hayan realizado construcciones, ampliaciones o modificaciones sin la correspondiente aprobación municipal.

La iniciativa estará vigente desde abril hasta diciembre y tiene como objetivo facilitar la actualización de planos y el cumplimiento del Derecho de Construcción, ofreciendo beneficios económicos y facilidades de pago.

Entre los principales incentivos, se destaca un descuento del 30% sobre el monto total para quienes se adhieran voluntariamente y abonen dentro de los 30 días de realizada la preliquidación. Además, quienes mantengan deudas por este concepto podrán acceder a distintas alternativas dentro del Plan de Regularización de Deudas 2026.

El secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio, señaló que la medida busca acompañar a los contribuyentes en un contexto económico complejo. “Seguimos impulsando medidas que representen un alivio fiscal para los vecinos, brindando herramientas que les permitan regularizar su situación de manera accesible”, expresó.

Por su parte, la directora de Rentas, Brenda Pistolesi, explicó que el plan alcanza a todas aquellas construcciones sin permiso municipal, una situación que suele detectarse principalmente al momento de vender una propiedad, cuando los planos no están actualizados. En ese sentido, remarcó que adherirse no solo implica un beneficio económico, sino también evitar multas, sanciones o posibles clausuras.

El trámite debe iniciarse de manera presencial en la oficina de Obras Particulares, ubicada en San Martín 838, donde también se pueden realizar consultas. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 328055 o 328056.

Asimismo, quienes necesiten regularizar deudas podrán acercarse a la oficina de Atención al Contribuyente, en Dorrego 654, de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de declarar correctamente cualquier obra, por más pequeña que sea, ya que se trata de un requisito clave al momento de transferir una propiedad.

Con esta iniciativa, el Gobierno local busca promover el ordenamiento administrativo y ofrecer a los vecinos una oportunidad concreta para regularizar su situación con beneficios y mayor previsibilidad.