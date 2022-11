El concejal del Frente de Todos, Álvaro Reynoso, dialogó sobre el planteo realizado por remiseros de la ciudad, que solicita la prorroga para el funcionamiento de los vehículos como remis.

Dentro de la Comisión de Tránsito y Transporte, no hubo un acuerdo entre los dos sectores políticos que componen el recinto y finalmente habrá dos proyectos presentados.

Desde el Frente de Todos, buscaban la renovación de la Ordenanza, mientras que desde el oficialismo local, plantearon el otorgamiento en una prorroga hasta 2025. Esto llevó al FdT a plantear una prorroga a 2027.

Con estos planteos, el proyecto de mayoría ligado a Juntos y el de minoría, presentado por el FdT, llegarán al recinto para su tratamiento.

Por otro lado, el concejal Reynoso se refirió a un proyecto de su autoría, que busca regular el servicio de acarreo de vehículos por grúa ante faltas en el tránsito. Entre los planteos, aparece el hecho de que aquellos que no paguen el Estacionamiento Medido sean acarreados, indicando el concejal que esto no debería ser como plantea el funcionamiento del sistema, ya que no obstaculizaría el tránsito.

