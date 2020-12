En la última reunión del año del Consejo Federal de Salud las autoridades sanitarias compartieron sus experiencias en el primer día de la campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que contó con gran adhesión del personal de salud.

“Es un día de fiesta para los argentinos. Estamos contentos de lo que hemos logrado: conseguir la vacuna y distribuirla en cada lugar de Argentina es un emblema de equidad y federalismo que hoy estuvo presente en todo el país”, dijo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la apertura del último encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA) que coincidió con el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19.

El ministro agregó que en los consultorios del vacunatorio que recorrió notó: “Gran esperanza y optimismo en los kinesiólogos, enfermeros, terapistas, entre otros integrantes del personal de salud, que se sintieron muy protegidos y honrados de ser los primeros en acceder a la vacuna”.

De todos modos, advirtió que “esto aún no pasó, es una esperanza que no debe significar la desatención en los cuidados y en las medidas de prevención como se ha observado en las últimas semanas. Debemos redoblar los esfuerzos para que la gente cumpla con el distanciamiento social, use el barbijo, tenga presente la higiene de manos y evite las reuniones sociales en espacios cerrados”.

Luego su par de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, comentó que la primera jornada de vacunación “la vivimos con mucha emoción, es un día histórico y tuvimos mucho acompañamiento del personal de salud”. Así, para el mediodía ya se habían vacunado a 700 personas en instituciones públicas y privadas.

Martorano, al igual que el resto de los ministros elogiaron la logística que permitió la distribución en todo el país y un inicio de campaña simultáneo y agradeció el acompañamiento del equipo del Ministerio de Salud de la Nación durante toda la pandemia.

En Catamarca también hubo mucha emoción, tal como relató la ministra Claudia Palladino quien también mostró su preocupación por el aumento de casos. “La llegada de las vacunas nos dio ánimos para seguir avanzando. Que 2021 nos encuentre trabajando juntos y cumpliendo metas”, expresó.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su ministro de Salud, Fernán Quirós, aseguró que “fue un inicio muy especial y emotivo en el Hospital Argerich, la gente estaba muy comprometida” y añadió que “la sensación es que empezamos el inicio de un final que será largo”. Al igual que las demás autoridades sanitarias, advirtió sobre el aumento de casos de COVID-19 y la necesidad de retomar los cuidados.

Por su parte el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, indicó que en la provincia observaron una alta adherencia del personal de salud a la vacunación y destacó el trabajo previo realizado junto a Nación para que todo “se esté cumpliendo como lo que habíamos trazado”.

La ministra santiagueña Natividad Nassif también quiso expresar su emoción por “este día histórico en lo personal y para el país” y destacó “la articulación federal y la compresión de la heterogeneidad , lo que aseguró el sentido de equidad”.

Finalmente, el ministro nacional se despidió de sus pares provinciales con un anhelo para el 2021: “Tengamos la seguridad de que el año que viene haremos más y mejor”.