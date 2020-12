Ayer por la tarde, se daba a conocer la triste noticia de que a los 66 años de edad, falleció Alejandro Sabella.

Técnico de una gran versión de Estudiantes de La Plata y de la última gran versión de la Selección Argentina de Fútbol, la cual, bajo su mando obtuvo el subcampeonato en el mundial de Brasil 2014.

El mundo del deporte lamento el fallecimiento de Sabella y se hizo sentir en las redes sociales:

La Asociación del Fútbol Argentino:

La CONMEBOL:

El periodista de policiales Mauro Szeta:

Javier Mascherano:

Estudiantes de La Plata:

La FIFA:

😢 FIFA is deeply saddened to hear of the passing of Alejandro Sabella, a much respected former player and coach who led @Argentina to the 2014 #WorldCup Final. Our thoughts are with the Argentinian football community and especially his loved ones. RIP 🇦🇷 pic.twitter.com/jiy2wdQ7dY

— FIFA.com (@FIFAcom) December 8, 2020