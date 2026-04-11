El Municipio de Pergamino informó que, en respuesta a reiterados pedidos de vecinos y ante la alta circulación diaria de personas, se concretó la instalación de dos reductores de velocidad sobre el boulevard Florencio Sánchez, frente al Club Argentino de Pergamino.

La intervención tiene como objetivo principal reforzar la seguridad vial en un sector de gran concurrencia, promoviendo la disminución de la velocidad vehicular y previniendo posibles siniestros. Se trata de una zona especialmente sensible por la presencia constante de peatones, en su mayoría niños y jóvenes que asisten a actividades deportivas y recreativas.

Desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito destacaron que esta acción forma parte de una política activa de ordenamiento del tránsito, orientada a generar espacios más seguros y accesibles para toda la comunidad.

El subsecretario Marcos Turrini remarcó: “Seguimos trabajando en distintos puntos de la ciudad con acciones concretas para fortalecer la convivencia entre conductores y peatones. Estas obras forman parte de una planificación que prioriza la prevención y el cuidado de los vecinos, atendiendo demandas puntuales y promoviendo una circulación más responsable en zonas de alta vulnerabilidad”.

Con este tipo de intervenciones, el Municipio continúa avanzando en medidas que apuntan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos en sectores clave de la ciudad.