La Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ADUNOBA) ha anunciado la realización de una vigilia denominada “Universidad ABIERTA” como parte de una serie de actividades de protesta y visibilización que se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de agosto. Estas jornadas coinciden con la convocatoria del Frente Sindical de Universidades Nacionales a 72 horas de lucha en todo el país, en respuesta a la crítica situación salarial que afecta al sector docente.

ADUNOBA ha organizado dos vigilias para visibilizar el conflicto. La primera tendrá lugar en Pergamino, en la sede de Monteagudo 2772, desde las 8:00 del lunes 12 hasta las 8:00 del martes 13 de agosto. La segunda vigilia se realizará en Junín, en la sede de Roque Sáenz Peña 456, desde las 8:00 del martes 13 hasta las 8:00 del miércoles 14 de agosto.

Durante estas vigilias, los docentes llevarán a cabo diversas actividades abiertas a la comunidad con el fin de dar a conocer y sensibilizar sobre la problemática que enfrentan. Entre las acciones planificadas se incluyen pintadas de banderas, colocación de afiches, charlas informativas, fogones y otras actividades que buscan sumar el apoyo de la sociedad en general.

La protesta se enmarca en un contexto de deterioro salarial que se ha agravado desde diciembre de 2023, cuando los docentes universitarios comenzaron a recibir incrementos salariales unilaterales, sin posibilidad de negociación colectiva. Como resultado, el sector ha visto una pérdida del 23% en su poder adquisitivo en comparación con noviembre de 2023, mientras que la inflación ha escalado un 134,6% y los salarios solo han subido un 80,4%.

En la UNNOBA, las clases del segundo cuatrimestre aún no han comenzado. Sin embargo, los días de protesta coinciden con la semana de exámenes finales y reválidas, por lo que ADUNOBA ha decidido no interrumpir la toma de exámenes para no perjudicar al estudiantado.

La asociación docente invita a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar en las actividades programadas y a solidarizarse con su reclamo salarial.

El lema de la convocatoria es claro: “¡Sin salarios dignos, no hay universidad pública de calidad!”