En el marco de la destacada participación argentina en la Exposición Universal de Dubái 2020, el mega evento que se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2022 y cuenta con la presencia de 191 países con pabellones propios, el Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Raúl Kulichevsky, participará como primer orador de nuestro país en la Expo, y tendrá una intensa agenda de actividades organizada y coordinada por la embajada argentina en Emiratos Árabes.

La CONAE, que este año celebró su 30º aniversario, es una institución líder en Latinoamérica, respetada y buscada como socia por numerosas agencias espaciales en todo el mundo. Tiene misiones en sociedad con la NASA, con la Agencia Espacial Italiana y vínculos con la Agencia europea. Además contribuye a nivel global con su propia información satelital. La participación de su máxima autoridad en la Expo permitirá fortalecer y ampliar las vinculaciones internacionales de la Comisión, en el contexto de un encuentro mundial sin precedentes por su magnitud y alcance.

Kulichevsky tendrá reuniones de trabajo con altas autoridades de diversos países, empresas y un seminario mixto que se organizará en el pabellón argentino junto con ARSAT. El miércoles participará en el foro “Space, where the world cames together for progress”, junto a representantes de la ONU, Sudáfrica y Emiratos Árabes.

A lo largo de la semana mantendrá encuentros con, entre otros, el ministro de Economía, Desarrollo y Tecnología de Eslovenia, junto a empresas del sector y en el marco del Business Forum; funcionarios de la India y representantes de la Federation Of Indian Chambers Of Commerce And Industry (FICCI); la directora de la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), Simonetta Di Pippo; la empresa australiana de construcción de cohetes Gilmour; el CEO de la Agencia espacial sudafricana, Dr. Musami; el CEO de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Masser Al Ahbabi; y el vicepresidente de la Agencia Espacial de Egipto, Mohammed Iraqi.

Será orador principal, además, en el seminario que se realizará en el pabellón de nuestro país: una conferencia llamada “Argentinian space´s activities”, donde participarán también, de manera virtual, representantes de ARSAT y Josefina Pérez (SAOCOM), ante un público conformado por los funcionarios de negocios de los otros pabellones nacionales con agendas espaciales y empresas del sector. Además, el titular de la CONAE participará del Congreso Internacional Astronáutico, en Dubái.

La CONAE genera todos los medios necesarios para que nuestro país pueda tener información satelital específicamente pensada para las necesidades de la Argentina y ser de esta manera los promotores del crecimiento de la industria espacial. Uno de sus grandes hitos, los satélites SAOCOM de Observación de la Tierra, tienen como objetivo, por ejemplo, la medición de la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias, tales como detección de derrames de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones. Así, la Comisión impulsa un sector que no solo tiene altísima capacidad de generar productos de valor agregado sino también calidad de exportación.

La Exposición Universal de Dubái 2020 cuenta con la presencia de 191 países que, con pabellones nacionales, promocionarán su oferta exportable, las oportunidades de inversión y todo lo que tienen para ofrecer en materia de arquitectura, tecnología, innovación, turismo, educación y salud, entre otros campos.

La Argentina participa con un pabellón de 400 mts2, diseñado con la intención de maximizar la experiencia sensorial del visitante. Bajo el eslogan “Argentina, un mundo de oportunidades”, el pabellón dispone de una sala inmersiva de 148 mts2 de última generación en cuyos piso y paredes se proyecta contenido audiovisual 360° para que el visitante experimente, con todos sus sentidos, el carácter federal e inclusivos del país, la belleza impactante de sus paisajes icónicos, su inmensa riqueza cultural y el enorme potencial en materia de agroindustria, energías renovables, ciencia y tecnología.

A su vez, el pabellón cuenta con un espacio multiusos, donde se organizarán degustaciones de productos típicos, presentaciones comerciales, visitas oficiales, homenajes a personalidades destacadas de la cultura y shows musicales. Además, servirá para celebrar semanas dedicadas a las provincias, donde se mostrará la riqueza y la diversidad cultural y productiva que la Argentina tiene.

Bajo el lema “Conectando Mentes, Creando Futuro” y el foco en la sustentabilidad, movilidad y oportunidad, se estima que más de 25 millones de visitantes recorran los pabellones del Centro de Exposiciones de Dubái a lo largo de los 182 días que durará este evento. A su vez, durante la exposición, se desarrollarán 10 semanas temáticas para explorar los desafíos y oportunidades más importantes de la humanidad a través de una perspectiva cultural, social, medioambiental y económica.

Dubái, por su ubicación estratégica, representa una gran oportunidad para que la Argentina continúe promoviendo la expansión de mercados para las empresas del país, y es una puerta de entrada a la región de MEASA (Medio Oriente, África y Sur de Asia), un mercado con 2.4 billones de consumidores.