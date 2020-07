En la tarde de éste sábado, se dió conocer la triste noticia del fallecimiento a los 70 años del actor Juan Carlos Ricci.

De extensa trayectoria, tuvo un destacado papel en la serie dirigida por Damián Szifron, Los Simuladores, dónde encarnó el papel de Arturo Gaona “el Asistente”.

Conocido también por incursionar en la dirección de obras, había formado parte de la Secretaria Gremial de la Asociación Argentina de Actores a principios de los 90 y actualmente era vocal de la comisión directiva de la SAGAI quien así lo despidió en Twitter:

Otro que utilizó la red social para despedirlo, fue la cabeza de Los Simuladores, Federico D’Elía, que lo recordó de ésta manera:

Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci , no se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece…beso grande a Graciela y a Leandro. Se te va a extrañar Flaquito! 💔 pic.twitter.com/e3RA5K0PfO

— Federico D'Elia (@fededelia1) July 25, 2020