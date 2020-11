Pese a recientes críticas, el presidente de IOMA, Homero Giles, se mostró convencido de que “hay que invertir en el cuidado y acompañamiento de las personas afiliadas”.

IOMA implementó el Programa de Agentes Sanitarios, una experiencia novedosa orientada a fortalecer la accesibilidad acercando la obra social a sus afiliadas y afiliados con una perspectiva de cuidados, prevención y promoción de la salud.

Este Programa surge durante la emergencia sanitaria por COVID-19 tiene como objetivo acompañar, promover hábitos saludables y realizar gestiones vinculadas a la obra social en aquella población con factores de riesgo, que requiere políticas de cuidado específicas en este contexto, fortaleciendo las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento social y al mismo tiempo, garantizando el acceso al sistema de salud.

Durante la etapa inicial, el Programa comenzó a implementarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires y está orientado a las personas mayores de 60 años, las/os afiliadas/os con patología oncológica, y los pacientes con diagnóstico COVID-19 en sus hogares.

Al respecto, el presidente de IOMA, Homero Giles, señaló que “el programa Agentes Sanitarios nos permite trabajar de una forma innovadora y de vanguardia. Es parte de una política pública en el campo de la salud y surge de una idea que venimos trabajando como equipo desde hace muchísimos años”.

Consultado sobre el valor social que tiene el programa en el actual contexto, Giles detalló que “se habla de promoción de la salud, de la prevención de las enfermedades, del cuidado de la persona, como también de que es fácil resolver el problema, sobre todo el económico. Estas son cuestiones obvias porque si se previenen enfermedades, por supuesto que las personas viven más, les permite vivir mejor y más felices y no tener que estar ocupándose de cómo encontrar un tratamiento o cómo pagarlo. De esto se trata la cuestión a la que refiere la promoción y prevención de la salud”, destacó el presidente de IOMA.

Giles hizo hincapié en que “si a nivel mundial cuando observamos cómo se mueven las inversiones e investigaciones en salud vemos que están todas orientadas a la industria farmacéutica y tecnología médica que concentran altísima rentabilidad, podemos llamar de mercado de las enfermedades, y no hay inversiones en promoción de salud ni en prevención de enfermedades. Sin embargo, no hay nadie que niegue que las estrategias de promoción y prevención son efectivas y menos costosas, lo cual no explica porque ninguna obra social o empresa de medicina prepaga las realicen”.

El titular de IOMA indicó en este sentido que “muchas veces se dice que es fácil resolver esta ecuación pero no se hace. Nosotros lo estamos haciendo. Invertir en lo que hay que invertir. Queremos prevenir enfermedades, de que la obra social se responsabilice de cuidar a sus afiliadas y afiliados. Mejorar lo que haya que mejorar para brindarles cada día un mejor servicio y que no tengan que estar preocupadas las personas por cómo va a hacer si se enferman. Esto es gestión del cuidado, promoción de la salud, esto es prevenir enfermedades a mediano y largo plazo”

A propósito del trabajo que realizarán las y los Agentes, Giles enfatizó en que “son el puente entre IOMA y sus afiliadas y afiliados para que como obra social podamos mejorar todo lo que haya que mejorar y porque hacen un trabajo de cuidado muy importante de las personas que lo necesiten. Queremos llegar antes de que el sufrimiento o la enfermedad avance, que nos ayude a adelantarnos a los problemas que pueden ir teniendo esos afiliados y afiliadas”.

La tarea que llevarán adelante las/os Agentes consiste en asesorar y acompañar en el cuidado de la salud en tanto facilitadores y articuladores indispensables en la generación de un vínculo de cercanía y, principalmente, de escucha de las personas afiliadas a IOMA mediante contacto telefónico y presencial en visitas domiciliarias. Su intervención diaria genera un lazo social estrecho, cercano, singularizado con las y los afiliados/as.

Esta estrategia, se enmarca en una nueva identidad y modelo de atención del IOMA, más cercano y accesible a su universo afiliatorio. “Estamos convencidos de que este es el camino y vamos a demostrar que es posible lograr un mejor cuidado de nuestra población y mejores resultados en la salud” aseguró en este sentido el presidente de IOMA, Homero Giles, y resaltó que es necesario “invertir en lo que sabemos que hay que hacer: cuidar a las personas afiliadas preguntándoles cómo están y si necesitan algo.”

¿Cómo se contactan los agentes?

Las y los interesados que se encuentre entre de las poblaciones priorizadas pueden contactarse con el Programa a través del siguiente correo: agentesanitario@ioma.gba.gov.ar

A la brevedad, IOMA les hará llegar un formulario de pre-inscripción y les acercara más información sobre los alcances y actividades del Programa y luego de la evaluación del caso, se asignará un agente sanitario.

Para preservar la seguridad del universo afiliatorio, cada Agente Sanitario dispone de una identificación oficial física y digital que debe mostrar en la visita domiciliaria. Las visitas domiciliarias se realizarán desde el exterior y en ningún caso los Agentes Sanitarios solicitarán ingresar a la vivienda.