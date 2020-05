365 DÍAS DE…✓ La Donación de Células Madres de mi hermana Guada para mi Trasplante de Médula.✓ Quedar expuesto como un recién nacido, con los cuidados más extremos que alguien pueda tener.✓ Saber lo que se siente no poder tocar, abrazar o besar a nadie durante la internación (29 días en mi caso) y que las únicas personas habilitadas para tocarme eran las enfermeras y médicos (con guantes, barbijos y traje descartables) para sacarme sangre y controlarme.✓ Entender que hay tiempos que no se pueden acelerar.✓ Rezar (y agradecer) que el post-trasplante sigue su curso lo más tranquilo posible.✓ Recibir mensajes de agradecimientos (de familiares y pacientes a punto de trasplantarse) por el video porque entraban más relajados a la Internación.✓ Haber aprendido que la frase con alta carga de Soberbia que decía (después mi autotrasplante del 2013): “Me curé con mi propia Médula sin la ayuda de nadie”, se derrumbaba como el cachetazo más grande que el Ego puede recibir (me vino bárbaro).✓ Entender que uno puede intentar ser autosuficiente y no pedir ayuda para “no molestar”, pero hay veces que aceptarla es lo que nos hace más "Imperfectos y Humildes.✓ Entender que uno realmente aprende con los Errores pero Agradece con los “Triunfos”.✓ Saber que hay ciertos errores que se corrigen más fácilmente que otros.✓ Saber que haber pasado por esto (o que se te haya muerto un familiar) no nos hace automáticamente buenas personas y que es un proceso en el cual se comenten errores en el Camino que uno quiere transitar. En fin, pasó el tiempo, miro para atrás me siento conforme con lo logrado. Conforme pero no satisfecho, esa “insatisfacción” es lo que lo empuja a uno a seguir aportando su granito de arena. Cuándo la Insatisfacción nos juega en contra? Cuando no somos agradecidos por el Proceso. Me falta mucho camino para mejorar y pulir las cosas que hago por impulso, pero el “Norte” lo tengo. Qué se necesita para ser cada día un poquito mejor?: Una mente sensata, una lengua prudente y un corazón empático.#MenteSensataLenguaPrudenteCorazonEmpaticoINSTAGRAM: @dr.maximorales