Se trata de una ambulancia equipada con última tecnología para atender no solo la emergencia sanitaria sino también la asistencia y el traslado de pacientes con COVID. El lntendente del Partido de Pergamino Javier Martínez, junto a la secretaria de Salud María Martha Perretta y el coordinador del SAME Federico Sibilia, presentaron la nueva ambulancia para la flota del SAME.

“Es un nuevo vehículo que realmente era muy necesario. Con esta nueva ambulancia el SAME tiene cinco vehículos en la calle atendiendo no solamente la emergencia sino la situación que estamos viviendo por la pandemia”, dijo el Intendente.

Y agregó: “Esto forma parte del esfuerzo de mantener todo el sistema del SAME, como esta nueva adquisición que es un vehículo Mercedes Benz que viene con la mejor tecnología. La inversión es afrontada con los fondos de nuestros vecinos pergaminenses. Por eso les agradecemos, porque más allá de la situación que estamos atravesando, los vecinos han sido responsables con el pago de las tasas. Esta inversión que hacemos, destinada a la salud y a la emergencia, está vinculada a los recursos de nuestros vecinos”.

Por su parte, Sibilia brindó detalles acerca de las características de la nueva ambulancia y lo que significa su incorporación a la flota de vehículos del SAME: “Es muy grato para nosotros poder incorporar este nuevo móvil, de última tecnología, de los mejores que existen en el mercado. Esto nos va a permitir reforzar lo que es actualmente la asistencia de los pacientes con COVID. Nosotros estamos realizando una atención domiciliaria de los pacientes que así lo requieran, es decir, cuadros dudosos, cuadros graves. Antiguamente estábamos utilizando un vehículo de baja complejidad y contar con este móvil nos va a permitir brindar una buena atención y, en el caso que así lo requiera, poder trasladar a los pacientes en buenas condiciones”.