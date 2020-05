Juan Cuattromo, Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con “La Mañana de la Radio”.

Entre los temas más relevantes, Cuattromo destacó: “La pandemia nos impone dos desafíos inmediatos, uno es el operativo que tiene que ver con distribución de efectivo y atención en sucursales, garantizando los protocolos sanitarios, (…) y lo otro es adaptarnos y adaptar el Banco a los servicios digitales e informáticos que tenemos que ofrecer, donde sabíamos que había que trabajar mucho, pero la pandemia y la única cura que conocemos, que es el distanciamiento, nos impone adaptarnos mucho más rápido en estos tiempos”

Además, informó sobre una propuesta que formó parte del Banco y que se vuelve a poner en valor: “Los consejos consultivos son una instancia de dialogo que ya existió en algún momento de la historia del banco y que luego se discontinuó, donde nosotros intentamos con dos cortes, un corte sectorial porque no es lo mismo la realidad del sector industrial, del agro y del sector comercio; pero también con una dimensión regional a partir de los centros zonales que tiene el banco provincia, porque la realidad regional no es la misma y además en el marco de la pandemia esto se agudiza porque el impacto que tiene no es el mismo en todo el territorio de la provincia”.

También Cuattromo destacó que para los Consejos Cunsultivos, se invita a las cámaras locales, municipios, universidades y a los ministerios de Gobierno de la Provincia

