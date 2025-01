En una reciente entrevista con Gustavo Pérez Ruiz en el programa Nuestro Tiempo de LT35 Radio Mon Pergamino, Marita Moisés, presidenta de la Comisión Directiva del Consorcio del Parque Industrial, realizó un balance del año y compartió las expectativas para el futuro del emblemático espacio productivo de la ciudad.

Marita Moisés destacó la diversidad de rubros presentes en el parque, desde empresas de logística vinculadas al comercio digital, hasta industrias relacionadas con el agro y la biotecnología. Aunque el primer semestre del año fue complejo para algunos sectores debido a la baja demanda, otras industrias lograron mantenerse estables e incluso expandirse.

Uno de los logros más importantes fue la anexión de ocho nuevos lotes, vendidos en su totalidad. Los fondos obtenidos se reinvirtieron en mejoras significativas en infraestructura, como el cerramiento perimetral con muros premoldeados para reforzar la seguridad, la instalación de 40 cámaras de vigilancia y la limpieza de canales.

Asimismo, se está trabajando en la cotización de una nueva planta de tratamiento de efluentes industriales y cloacales, adaptada al tamaño actual del parque. También se reemplazó el alambrado sobre la Ruta 32, buscando evitar el acceso no autorizado y reducir riesgos para los trabajadores.

En cuanto a las relaciones con el gobierno provincial, Moisés informó que el Parque Industrial de Pergamino está debidamente registrado y cumple con las normativas vigentes. Sin embargo, señaló que aún se esperan líneas de financiamiento más accesibles para continuar con el desarrollo del parque.

La presidenta también puso énfasis en los desafíos de seguridad, no solo frente a hechos delictivos, sino también respecto a la circulación no autorizada de personas y animales dentro del predio. «Es fundamental proteger no solo las instalaciones, sino también a las más de 1.500 personas que trabajan diariamente en el parque», afirmó.

Con una visión optimista pero realista, Marita Moisés cerró la entrevista destacando el compromiso de la Comisión Directiva y la colaboración constante con el municipio para seguir modernizando y fortaleciendo este histórico polo industrial pergaminense. El año 2025 se proyecta como una oportunidad para afianzar los logros obtenidos y encarar nuevos desafíos con determinación y trabajo conjunto.

Escucha la entrevista completa: