El premio Nobel de Economía 2020, fue otorgado a los estadounidenses, Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson. Según indica la Real Academia Sueca de Ciencia, los especialistas recibieron el galardón: “por las mejoras en la teoría de las subastas y los inventos de nuevos formatos de subasta”.

“Los nuevos formatos de subasta son un bello ejemplo de cómo la investigación básica puede generar posteriormente inventos que beneficien a la sociedad”, indicaron tras la elección. Y argumentaron que: “La característica inusual de este ejemplo es que las mismas personas desarrollaron la teoría y las aplicaciones prácticas”.

Así anunciaban desde la Fundación, la elección del Premio:

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020