Se cumple una década desde la apertura de este espacio que ayer lo celebró con un mega encuentro comunitario. Pacientes, familiares, autoridades, terapeutas, vecinos y diversas instituciones articuladoras compartieron una tarde de mates, arte, música y gastronomía.

“Mucho podemos decir sobre lo que significan tantos años, y que estemos todos aquí con tanto entusiasmo y tanta cercanía es signo de todo lo vivido juntos. Festejar este aniversario no es nada más ni nada menos que reconocer que todo lo que transitamos tiene sus frutos y que vale la pena. Vale la pena vivir en comunidad, escucharnos, mirarnos, acompañarnos. Una comunidad donde podemos compartir, desde donde irnos y a dónde volver siendo nosotros el verdadero motor y recurso para fortalecernos, cuidarnos y reconocernos valiosos”, afirmó Juan Ignacio Bonillo Revaz, director del Centro.

Participaron del encuentro la Secretaria de Salud, María Martha Perretta; el Secretario de Desarrollo Social, Paolo Bonano y la concejal Ana Disanto.

Perretta se mostró muy agradecida por el gran trabajo que realiza a diario este espacio y todos los profesionales que lo integran. “Es un orgullo saber que los pergaminenses cuentan con un lugar de escucha, de acompañamiento, seguimiento y cuidado”, expresó la Secretaria.

El evento inició pasadas las 18 horas y contó con la activa presencia de los distintos dispositivos territoriales que lleva adelante Padre Galli, CEC 801, CEC 802, CAPs, Casa Pueblo, Consejo de Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Cabaña Joven, Dirección de la Mujer y la Familia, Aprendizaje Vivencial, Programa EMPRENDER, Comedor Semillitas, Programa Envión y el Sindicato UTHGRA, quienes son los padrinos del espacio desde sus inicios.

Una vez culminada la presentación, varios artistas relacionados con el espacio llenaron el escenario y crearon un momento muy cálido, familiar y alegre. Ellos fueron: Quinteto Las Antonias, Miguel Brunel, la murga de Envión del barrio José Hernández, el cuerpo de danzas folclóricas del Club 25 de mayo del Programa Emprender, Cora Tuliani Analía Legler, Valeria y Aldo y Wanda Pereyra.

Para finalizar se leyó una emotiva carta que escribió un paciente del Centro Padre Galli, quien expresó su experiencia y su agradecimiento de esta manera: “Nadie está libre de luchar contra las adicciones. En mi caso estuve mucho tiempo negando mi realidad y creyendo que yo solo iba a poder salir de mi problema, hasta que llegó el momento que ingresé a la comunidad “Padrea Galli”. Me costó mucho, no voy a negarlo, porque pensé que la solución era mágica. No es fácil transitar este problema, pero les puedo asegurar que existe una salida. Todo aquel que esté pasando por esta situación les pido que sigan luchándola porque los logros se alcanzan, aunque a cada uno le lleva su tiempo. Les agradezco enormemente la labor incansable que realizan, porque sin el apoyo de ustedes, no hubiera podido salir del infierno. Han orientado también a mi familia, que se seguro no es fácil, pero también han tenido contemplación con ellos. Sin duda la comunidad me ha dejado su huella, ha marcado un antes y un después en mi vida, por eso no tengo más que palabras de agradecimiento para con ustedes”.

Finalmente, Bonillo Revaz agradeció al equipo de trabajo del Centro “que siempre acompañaron en estos 10 años y a los usuarios del Centro que trabajaron junto a nosotros en la organización y en el trabajo del festejo”.