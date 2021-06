El servicio de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos es un servicio gratuito que presta la Municipalidad de Pergamino y que puede ser utilizado para desprenderse de cacharros o elementos innecesarios que se encuentren en patios, techos o terrazas de nuestras casas.

Se recuerda a los vecinos que está prohibido arrojar estos residuos en terrenos baldíos, plazas o parques.

4º Semana: Entre el lunes 21 y el viernes 25 de junio en la Zona 4, que comprende: Bº Malvinas, Bº Santa Julia, Bº Luis Sandrini, Bº Lorenzo Parodi (San Pablo), Bº Cueto, Bº Centenario, Bº Villa Fernández, Bº M. Moreno, Bº M. Belgrano, Bº Cámara de Comercio, Bº Güemes, Bº Vicente López, Bº 12 de Octubre, Bº Las Lomitas y Parte del Centro entre Av. de Mayo e Intendente Biscayart. Barrio Aeroclub.

Se recuerda que la recolección de estos residuos se realiza de lunes a viernes, por la tarde.

Requerimientos para una adecuada recolección

✅ Los restos verdes y ramas deben disponerse sobre la vereda, embolsados o atados en fardos para su fácil recolección y el volumen a disponer en las veredas no podrá superar el metro cúbico (1m³), que equivale aproximadamente a 6 bolsas de consorcio, a fin de no obstaculizar el tránsito peatonal.

✅ Los escombros deben disponerse en bolsas resistentes de no más de 10 kilogramos de peso cada una.

✅ Los residuos voluminosos (muebles viejos, cacharros o trastos inútiles), se dispondrán teniendo los recaudos necesarios para que el operario municipal no se lastime al levantarlos (que no queden clavos, puntas o bordes cortantes).

Se recomienda sacar los residuos a la vereda, durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente a fin de evitar retrasos en la recolección.