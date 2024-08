Villa Constitución está sumida en la conmoción tras el trágico suicidio de Morena, una adolescente de 16 años que dejó una carta pidiendo que su tío político, Luciano Blanco, condenado por haberla abusado cuando tenía 11 años, vaya preso. La hermana de Morena, Romina, reveló que la joven se encontraba constantemente con su agresor, incluso en lugares cotidianos como la plaza, la escuela y la iglesia, lo que le generaba ataques de pánico y vómitos. «Ella temblaba al verlo», destacó Romina en una entrevista con el programa De 12 a 14 (El Tres).

«No podía dormir tranquila

Romina explicó que Morena vivía con miedo y vergüenza, especialmente temiendo que su agresor no fuese encarcelado. «Ella nos contaba que tenía miedo, vergüenza, pero sobre todo miedo de que él no quede preso», expresó. En las últimas semanas, Morena mostraba signos de inquietud, no dormía bien y no quería estar sola. «Nunca pensamos que iba a tomar esta decisión», lamentó Romina. En la carta que dejó, Morena agradeció a su novio por su apoyo constante y pidió perdón a su familia, pidiendo «justicia y nada más».

Encuentros cotidianos con el agresor

Según la familia de Morena, la joven se encontraba con su abusador en múltiples lugares de Villa Constitución. «Lo veía hasta cuando iba a tomar un helado con sus amigas a la plaza. En la escuela, porque también iba el hijo de él, y en la iglesia», detalló Romina. La familia intentó protegerla cambiándola de escuela, pero el constante temor la acompañaba a todas partes. «Cuando él entraba a la iglesia y ella estaba allí, lo sacaban», subrayó.

«La pudo el dolor, la tristeza»

Romina relató cómo Morena vivió el abuso a los 11 años, y no fue hasta los 14, durante una charla en la escuela sobre violencia, que se animó a hablar sobre lo sucedido. «Una compañera contó algo que a ella también le había pasado, y ahí Morena le contó a la profesora», relató Romina. La escuela contactó a su madre, y tras conocer la situación, hicieron la denuncia en la comisaría. Cuando le preguntaron por qué no lo había contado antes, Morena confesó que su agresor la había amenazado con hacerle daño a ella o a su familia si hablaba.

Exigen justicia y la detención del agresor

Tras la movilización de este miércoles en Villa Constitución, Romina pidió que se encarcele al agresor hasta que se realice la audiencia de revisión de la condena. «Queremos que lo metan preso hasta que se haga la audiencia», enfatizó. «Que se pongan en nuestro lugar. Ya a ella no nos la va a devolver nadie», concluyó con un dolor palpable en sus palabras. La comunidad de Villa Constitución sigue en pie de lucha, exigiendo justicia para Morena y que se respete el fallo condenatorio contra su agresor.