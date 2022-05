Este lunes 30 de mayo, se realizó la Sesión Especial en la que se dió tratamiento a un único expediente (EX-2022-00000126- -PERHCD-HCD D.E. C-398-22 CONTADOR MUNICIPAL -) referido a la RENDICIÓN DE CUENTAS 2021.

Desde la Comisión de Presupuesto y Cuentas se emitieron dos Despachos, uno de mayoría y otro de minoría.

El concejal Ignacio Maiztegui, fue quien inició el debate, adelantado la recomendación de la aprobación de dicha rendición y que se plasma en el despacho de la mayoría.

En primer lugar, resalto la presentación en tiempo y forma y en los plazos previstos de la Rendición de Cuentas “No debemos dejar de lado que el año 2021 tuvo un contexto de pandemia, lo que complico la ejecución de cualquier presupuesto; producto de una buena administración los números no han variado demasiado”, aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas.

También se refirió al esquema inflacionario aseverando que “supera las previsiones que se puedan haber hecho; con cálculos iniciales, que, tras la situación inflacionaria, por supuesto se modificaron. Estos dos condicionamientos hacen complicar el cálculo de recursos y cualquier presupuesto”

Por otro lado dijo que existió un alto grado de cumplimiento en los objetivos previstos; acertado calculo y sobre todo “no apartarse de las promesas y los objetivos que se fijaron” Sostuvo discrecionalidad en el uso de recurso “ con una clarísima administración; gran responsabilidad de los vecinos en el pago de sus tasas y esto demuestra dos cosas: el gran compromiso y a su vez, la confianza en la gestión”

El concejal hizo también hincapié en que desde 2015 a la fecha la planta del personal ha disminuido; y que se quintuplico el presupuesto en el área de obras sanitarias.

Esta rendición “no tienen objeciones técnicas, con un manejo claro y transparente de todos los datos, las obras están a la vista. Que se han analizado los estados demostrativos detallados por el Artículo 23 de la Ley 10.869 y que, habiendo hecho las consultas necesarias, y mantenido reuniones especificas con los equipos de la Secretaria de Hacienda y Rentas para evaluar la Rendición, entendemos que no hay objeciones para su aprobación”, finalizó

Por su parte, el Concejal Álvaro Reynoso, defendió el despacho de la minoría; coincidió que ambas rendiciones estuvieron atravesadas por la pandemia, y en contextos inéditos; y también consideró el tema inflacionario.

El edil sostuvo que, en diversas Aperturas Programáticas y Jurisdicciones de fundamental importancia para el Partido de Pergamino, y sobre todo en el contexto que se vivió durante el año 2021, se manifiestan subejecuciones representando partidas que se pudieran haberse aprovechado para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los pergaminenses en diferentes aspectos, mientras que se sobre ejecutaron otras que no tienen una implicancia directa sobre la calidad de vida de los pergaminenses.”

En éste aspecto dio como ejemplo que, en la Apertura Programáticas correspondientes a la Escuela Municipal de Bellas Artes, Preservación del Patrimonio Cultural, Soporte de Artistas Locales, todas relacionadas al desarrollo cultural del Partido se encuentran subejecutadas. También se puede observar importantes subejecuciones dentro de la Secretaria de Producción: “en las siguientes aperturas programáticas: Coordinación y gestión de la subsecretaría de Industria y promoción Industrial, Cooperación internacional, Motivación a la Inversión y Promoción del comercio exterior; las subejecuciones son una clara evidencia de la falta de políticas públicas que fortalezcan al sector industrial del partido con la finalidad de combatir al desempleo en Pergamino”, sostuvo, entre otros ejemplos, de diferentes partidas.

Para Reynoso las “importantes subejecuciones de Partidas con significativa importancia para el desarrollo económico y social del Distrito de Pergamino, y teniendo en cuenta, que con el incremento de los recursos de libre disponibilidad y con modificaciones presupuestarias se podrían haber atendido las partidas subejecutadas mencionadas”

Sobre los subsidios otorgados por el Ejecutivo, coincidió con algunos otorgados, mientras dijo “no entender otros, cuya finalidad no es clara”.

Por último, afirmó “no podemos acompañar esta rendición de cuentas, con un presupuesto que se presenta en un momento y cambia completamente”.

El concejal Guillermo Aiello aporto datos, en el mismo sentido que Reynoso, mientras que la concejal Gabriela Taruselli, además de responder a los cuestionamientos, agregó: “a estos número que vemos hoy, si no fuera por este concejo, y por nuestro bloque, y no por el bloque de Frente de Todos que no acompañó la compensación de partido, hubieran desfinanciado al municipio de Pergamino por más de 400 millones de pesos”.

El concejal Walter Baccarini, adelantó acompañar la Rendición de Cuentas, por la “confianza que siempre me ha generado el ex Secretario de Hacienda, Sergio Tressens”.

Sobre los alcances de la rendición, también hablaron los concejales Clark, Conti, Basanta y Adrover.

FINALMENTE, QUEDÓ APROBADO EL DESPACHO DE MAYORIA, QUE APRUEBA LA RENDICION DE CUENTAS 2021.