La Dra. Verónica García, Directora de Atención Primaria de Salud, dialogó con “La mañana de la Radio” sobre la prevención para identificar y evitar la contaminación por monóxido de carbono.

Claro está que este es un problema que subsiste durante todo el año, tal y como lo aclaró García, pero en estas épocas del año, donde se refuerzan las formas de calefacción y muchos aparatos para tal fin, comienzan a encenderse por tiempos más prolongados producto de la llegada de las bajas temperaturas, hay algunas cuestiones importante a tener en cuenta al momento de hacerlo: “El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no tiene sabor, es un gas que no te das cuenta hasta que empezás a presentar síntomas”. En cuanto a los primeros síntomas la doctora García nos indicó: “Empiezan con mareos, dolor de cabeza, sensación de agotamiento, puede haber nauseas o vómitos”.

Un asesino silencioso.

La Directora de Atención Primaria comentó que el problema no es tan grave mientras estemos despiertos, ya que los síntomas son percibibles: “El problema es cuando dormimos, porque las muertes por intoxicación por monóxido se producen a la noche, porque cuando uno está durmiendo ni se entera de todo esto”.

Prevenir es la clave.

Sobre la prevención la Doctora García dijo: “lo primero es revisar todos los años los artefactos, la idea es que todos los años podamos hacer ver con un profesional que no hay perdidas y que la combustión es buena, lo ideal sería también tener artefactos con salida al exterior, donde el riesgo es mínimo, nulo. No utilizar braseros y no calentarse con la cocina o el horno porque es muy común y muy peligroso. En caso de usar braseros u hogares, verificar el tiraje”.

Ambientes ventilados, disminuyen el riesgo.

Otro punto importante es la correcta ventilación de los ambientes: “Es importante verificar que las rejillas que colocan las empresas de gas no estén tapadas, que las salidas de los tirajes no estén obstruidas, todas esas son maneras de no producir el monóxido y que en caso que se produzca, se pueda rápidamente ir. También lo importante sería tener una buena ventilación, según dicen los libros de 10 a 20cms, aunque sabemos que es difícil, pero si siempre ventilar y que en algún momento uno pueda cambiar el aire y volver a ambientar”.

Recordar siempre que ante cualquier síntoma es importante comunicarse con el 107 y pedir atención médica, ya que esto también forma parte de la disminución de riesgos.