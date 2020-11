Con el fin de incorporar a nuevos niños y jóvenes a la Asignación

Universal por Hijo (AUH) y agilizar la realización de trámites para el

acceso a las prestaciones, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda

Raverta, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Desarrollo

Social, Educación y Salud de la Nación, Daniel Arroyo, Nicolás Trotta y Ginés

González García, respectivamente.

Junto al ministro Arroyo, Raverta acordó intercambiar información que permita encontrar a los 300 mil destinatarios de la AUH no identificados. “Una red que establecerá una búsqueda activa para que, en la Argentina, por

fin, no haya ningún nene, ninguna nena, que no tenga su asignación

universal”, subrayó.

En tanto, con el ministro de Educación Trotta, la titular de la ANSES decidió establecer un sistema de intercambio de datos para no evitar presentar documentación para acreditar escolaridad: “Queremos hacer un poco más sencilla su vida, sus proyectos, sus sueños y sus aspiraciones”, remarcó.

Asimismo, junto al titular de Salud Ginés González García firmó un convenio para simplificar la acreditación de diversos beneficios: “Queremos poner en diálogo a las distintas dependencias del Estado y generar un sistema de alertas que encuentre a quienes no tienen cobertura”, señaló.

A once años de la creación de AUH, esta decisión del Gobierno

Nacional busca en primera instancia, la inclusión de 723.987

chicos, con una inversión mensual será de 2.482 millones de

pesos.