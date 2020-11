En la mañana de hoy, dialogamos con el titular de la Asociación Bancaria, Hugo Elías, quien nos brindó los detalles sobre el Congreso Nacional de La Bancaria: “se debió haber realizado en Junio, por la pandemia, se nos autorizó ahora a hacerlo por Zoom”.

Tambien, Elías informó que se firmó la actualización salarial para los últimos dos meses del año y ascendería a un 34% en el acumulado anual.

Por último, hablamos sobre la posibilidad del cambio de horario, situación que se definiría en las próximas horas, teniendo en cuenta a las ciudad que dieron el aval a la provincia, mientras se espera por las localidad que no respondieron a la consulta, y que serian unos 15 municipios.

Además, el Gobernador Kicillof les adelanto que en el AMBA no se va a cambiar el horario en algunos municipios, ya que no hubo consensos y esto tiene que ver en gran parte por la cercania a CABA que no modifica el horario.

A continuación, escuchamos la nota completa: