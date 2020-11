PAMI publicó la guía “¿Cómo saber si tengo dificultades con la memoria?”, que tiene por objetivo responder las preguntas que las personas mayores suelen hacerse sobre estos temas y que les permitirá realizar una primera evaluación para diferenciar si algunas de estos cambios significan un deterioro cognitivo.

La edad es el primer factor de riesgo en las enfermedades caracterizadas por un proceso de deterioro cognitivo, por lo que es importante un diagnóstico temprano para mitigar sus efectos.

“Con este objetivo diseñamos esta guía para todas aquellas personas que perciben una disminución en sus funciones cognitivas, por ejemplo en su capacidad de memoria o de atención, y no están seguras de si se trata de un proceso de envejecimiento esperable o no”, dijo la Dra. Mónica Roqué, secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria Género y Políticas de Cuidado durante la presentación de la guía en una charla virtual de la que participaron personas afiliadas.

Roqué y el Dr. Ricardo Iacub, subgerente de Desarrollo y Cuidado Psicosocial de PAMI, dirigen esta primera publicación relacionada con los cuidados integrales de las personas mayores, que puede descargarse gratuitamente del siguiente link: https://comunidad.pami.org.ar/como-saber-si-tengo-dificultades-con-la-memoria/

La guía pretende ser una referencia también para que las personas mayores sepan cómo planificar la primera entrevista con un profesional, qué tipo de tratamiento es el indicado o qué hábitos deberá establecer para poder promover su bienestar a través de la conservación óptima de sus funciones cognitivas.

“Contar con información adecuada nos permite descartar ideas erróneas y desarrollar conductas positivas para evitar los estigmas que en muchas ocasiones se presentan en torno a estos temas”, dijo Iacub, durante la presentación de la guía en una charla virtual de la que participaron personas afiliadas.

La guía tiene seis módulos en las que se responden preguntas como: “¿Qué sucede con las funciones cognitivas en el envejecimiento?, ¿Qué significa tener un deterioro cognitivo?, ¿Cuándo debo preocuparme si los cambios que percibo no son asociados al enevejecimiento normal? ¿Cómo me ocupo de lo que me está pasando?”, entre otras.