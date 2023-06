Como todos los años, en el marco del Programa IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas) la Secretaría de Salud del municipio dispuso el horario extendido en 5 Centros de Atención Primaria de la Salud, ya que es la época en la que circulan múltiples virus y gérmenes respiratorios que pueden causar gripe, bronquiolitis y neumonía.

Se recuerda que las enfermeras de todos los CAPS del Partido de Pergamino están capacitadas para asistir a niños con cuadros respiratorios, incluso si el pediatra no está presente en el establecimiento de salud.

Los CAPS 2 de Abril (Barrio Acevedo), Pedro Elustondo (Barrio 12 de Octubre), Oscar Bustos (Barrio José Hernández), Otero (Barrio Otero) y Ramón Carrillo (Barrio Güemes) están funcionando desde las 8 y hasta las 18 horas.

“En años anteriores veíamos este pico de casos de bronquiolitis en la Provincia a partir de julio, por la intensidad del frío. Hoy estamos notando que se están adelantando los casos. Un poco tiene que ver con consecuencias de la pandemia. Ya que estos virus, durante los años de pandemia, dejaron de circular porque circulaba el virus Covid y por eso hubo un cambio en la epidemiología viral”, explicó la secretaria de Salud María Martha Perretta.

“Si bien en Pergamino no estamos en una época de pico, están empezando a aparecer los casos. Por eso nos estamos preparando. En los CAPS comenzamos a disminuir las controles de niño sano, no porque éstos no sean importantes, sino porque tenemos que tener mayor capacidad de atención para niños con patologías respiratorias”, agregó.

Prevención

La bronquiolitis es una enfermedad que no tiene tratamiento. Para prevenirla es necesario:

. No dejar que se acerquen al bebé personas que presenten síntomas gripales

. Mantener las manos limpias

. A mamás con niños lactantes, se les aconseja darle la teta aunque estén resfriadas.

. No fumar dentro de las viviendas

. Consultarle al pediatra cuáles son las vacunas que el bebé necesita para estar protegido de todas las enfermedades

Signos de alerta

Si el bebé presenta fiebre alta, decaimiento, respira rápido, tiene un silbido en el pecho y rechazo al alimento, deberán acercarse al CAPS más cercano al domicilio y consultarle al pediatra.