Se dieron a conocer los decretos municipales por los que se informa del visto bueno de la provincia para autorizar el inicio de nuevas actividades como Gastronomía en modalidad take away; atención en “Obras Sociales y Prepagas”; y “Agencias de Lotería”.

Al respecto se realizan algunas aclaraciones desde el municipio.

Informan que pese a haber solicitado, en reiteradas oportunidades, la apertura total del rubro gastronómico (bares, restaurantes, confiterías, cafeterías, etc.) con las restricciones y protocolos sanitarios correspondientes, acordados con el sindicado de UTHGRA, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solo autorizó el retiro en el local ó Take Away, modalidad que se incorpora al delivery ya habilitado en el Partido de Pergamino.

El Take Away rige desde hoy en el horario de 8 a 23hs.

En tanto se autoriza la atención personalizada de afiliados, beneficiarios y/o clientes de Obras Sociales, Prepagas, Mutuales de Salud y afines, en sus correspondientes establecimientos habilitados al efecto, de 8 hs a 17hs, desde el día jueves el 4 de Junio.

Por último, se aclara también que el rubro “Agencias de Lotería” fue habilitado por la Provincia de Bs. As. Y podrán funcionar, desde el jueves 4 de junio, de 8 a 17hs, con atención directa al púbico; y de 17hs a 22hs con modalidad no presencial, vía telefónica o virtual.